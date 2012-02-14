Введите ваш ник на сайте

Брага - Бешикташ

14.02.2012, Вторник, 21:30 мск Брага, стадион Брага Мунисипаль Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Брага - Бешикташ
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 6 3 2 1 12:9 +3 11
2. Брага 6 3 2 1 12:6 +6 11
3. Бирмингем 6 3 1 2 8:8 0 10
4. Марибор 6 0 1 5 6:15 -9 1
...
  • Читайте нас: 