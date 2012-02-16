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Зальцбург - Металлист

16.02.2012, Четверг, 22:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Зальцбург - Металлист
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетик Б 6 4 1 1 11:8 +3 13
2. Зальцбург 6 3 1 2 11:8 +3 10
3. ПСЖ 6 3 1 2 8:7 +1 10
4. Слован Бр 6 0 1 5 4:11 -7 1
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