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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Кардифф
Вест Бромвич - Кардифф: обзор матча 07 января 2012
Вест Бромвич
07.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Бромвич - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Кардифф
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