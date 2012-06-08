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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)
Помощники:
Роберто Алонсо Фернандес, Хуан Юсте Хименес
Дополнительные помощники:
Давид Фернандес Борбалан, Карлос Клос Гомес
Резервный судья:
Джанлука Рокки (Италия)

Польша - Греция

08.06.2012, Пятница, 20:00 мск Варшава, стадион Национальный стадион Трансляция: "Спорт 1" 19:35 (прямая) "Первый канал" 19:40 (прямая) Чемпионат Европы, 1 тур Польша - Греция
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 21:30 Греция 0:0 Польша
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чехия 3 2 0 1 4:5 -1 6
2. Греция 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Россия 3 1 1 1 5:3 +2 4
4. Польша 3 0 2 1 2:3 -1 2
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