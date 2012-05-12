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Анжи (мол) - Зенит (мол)

12.05.2012, Суббота, 16:00 мск Махачкала, стадион Сокол Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 14 тур Анжи (мол) - Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 1 тур
17 ноября, четверг 14:00 Зенит (мол) 2:0 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
17 тур
23 июля, суббота 17:00 Анжи (мол) 1:0 Зенит (мол)
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Зенит (мол) 1:0 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
25 тур
23 октября, суббота 13:00 Анжи (мол) 0:2 Зенит (мол)
11 тур
3 июля, суббота 17:00 Зенит (мол) 1:0 Анжи (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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