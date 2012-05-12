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Спартак Нч (мол) - Краснодар (мол)

12.05.2012, Суббота, 15:30 мск Прохладный, стадион Центральный Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 14 тур Спартак Нч (мол) - Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 1 тур
18 ноября, пятница 14:00 Краснодар (мол) 3:0 Спартак Нч (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
17 тур
23 июля, суббота 17:00 Спартак Нч (мол) 3:1 Краснодар (мол)
2 тур
18 марта, пятница 14:00 Краснодар (мол) 2:0 Спартак Нч (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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