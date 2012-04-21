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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Локомотив (мол) - Рубин (мол): обзор матча 21 апреля 2012
Локомотив (мол)
21.04.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 10 тур
3 : 2
Завершен
Рубин (мол)
22'
К. Муллин
55'
А. Закускин
65'
К. Муллин
29'
Г. Нуров
44'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Замена
Т. Мустафин
️️️️
П. Хартияди
+2
Желтая карточка
С. Зуйков
+1
Замена
Н. Саламатов
️️️️
К. Муллин
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Васильев
Замена
А. Вшивцев
️️️️
Л. Уруру
Замена
Е. Кирисов
️️️️
М. Барсов
Замена
С. Давыдов
️️️️
Г. Нуров
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
А. Гаппаров
Замена
М. Дойати
️️️️
В. Гараев
ГОЛ! 3:2!
К. Муллин
Желтая карточка
В. Оразсахедов
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Горелишвили
ГОЛ! 2:2!
А. Закускин
ГОЛ! 1:2!
В. Оразсахедов
Замена
Н. Дубчак
️️️️
М. Петрусев
Желтая карточка
М. Петрусев
Желтая карточка
М. Барсов
ГОЛ! 1:1!
Г. Нуров
ГОЛ! 1:0!
К. Муллин
2'
Желтая карточка
А. Гаппаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
51
Автандил Братчули
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
7
Луай Уруру
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
3-4-1-2
1
Костриков
23
Зуйков
44
Смирнов
2
Серасхов
8
Закускин
14
Цвейба
78
Калинский
24
Хартияди
8
Петрусев
9
Муллин
14
Барсов
2-1-1-3-3
1
Волкотруб
93
Гараев
51
Братчули
24
Горелишвили
7
Уруру
39
Умарбаев
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
15
Гаппаров
24
Хартияди
26
Мустафин
26
Мустафин
24
Хартияди
14
Барсов
2
Кирисов
2
Кирисов
14
Барсов
9
Муллин
10
Саламатов
10
Саламатов
9
Муллин
8
Петрусев
7
Дубчак
7
Дубчак
8
Петрусев
93
Гараев
7
Дойати
7
Дойати
93
Гараев
94
Нуров
69
Давыдов
69
Давыдов
94
Нуров
24
Горелишвили
4
Аскаров
4
Аскаров
24
Горелишвили
15
Гаппаров
95
Прокопенко
95
Прокопенко
15
Гаппаров
7
Уруру
23
Вшивцев
23
Вшивцев
7
Уруру
25
Васильев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
25
Васильев
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Рубин (мол)
9
Александр Жижин
ЦП
91
Александр Воробьев
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Волчек
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
9
Александр Жижин
ЦП
91
Александр Воробьев
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Локомотив (мол) - Рубин (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
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