Амкар (мол) - Ростов (мол)

|Второй этап, 2 тур
|26 ноября, суббота
|14:30
|Ростов (мол)
|0:3
|Амкар (мол)
|Второй этап, 2 тур
|26 ноября, суббота
|14:30
|Ростов (мол)
|0:3
|Амкар (мол)
|25 тур
|24 сентября, суббота
|14:00
|Амкар (мол)
|3:1
|Ростов (мол)
|10 тур
|20 мая, пятница
|00:00
|Ростов (мол)
|2:3
|Амкар (мол)
|19 тур
|27 августа, пятница
|15:00
|Амкар (мол)
|1:0
|Ростов (мол)
|5 тур
|10 апреля, суббота
|17:00
|Ростов (мол)
|0:3
|Амкар (мол)
|30 тур
|28 ноября, суббота
|14:30
|Ростов (мол)
|2:3
|Амкар (мол)
|1 тур
|13 марта, пятница
|15:00
|Амкар (мол)
|4:0
|Ростов (мол)
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак Нч (мол)
|14
|8
|2
|4
|21:21
|0
|26
|2.
|Ростов (мол)
|14
|7
|3
|4
|19:13
|+6
|24
|3.
|Ахмат (мол)
|14
|6
|4
|4
|25:20
|+5
|22
|4.
|Кр. Советов (мол)
|14
|6
|3
|5
|24:17
|+7
|21
|5.
|Амкар (мол)
|14
|5
|5
|4
|22:15
|+7
|20
|6.
|Краснодар (мол)
|14
|4
|5
|5
|18:22
|-4
|17
|7.
|Томь (мол)
|14
|5
|1
|8
|16:24
|-8
|16
|8.
|14
|2
|3
|9
|19:32
|-13
|9