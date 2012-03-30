Академия Кубань - ЦСКА (мол)

|26 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Академия Кубань
|2:1
|ЦСКА (мол)
|11 тур
|28 мая, суббота
|16:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Академия Кубань
|26 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Академия Кубань
|2:1
|ЦСКА (мол)
|11 тур
|28 мая, суббота
|16:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Академия Кубань
|24 тур
|3 октября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|4:3
|Академия Кубань
|10 тур
|23 мая, суббота
|14:00
|Академия Кубань
|0:2
|ЦСКА (мол)
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М (мол)
|14
|10
|2
|2
|34:11
|+23
|32
|2.
|Спартак М (мол)
|14
|7
|5
|2
|22:12
|+10
|26
|3.
|ЦСКА (мол)
|14
|6
|3
|5
|18:19
|-1
|21
|4.
|Зенит (мол)
|14
|5
|5
|4
|16:17
|-1
|20
|5.
|Рубин (мол)
|14
|4
|5
|5
|16:17
|-1
|17
|6.
|Локомотив (мол)
|14
|4
|2
|8
|13:25
|-12
|14
|7.
|Анжи (мол)
|14
|3
|3
|8
|13:22
|-9
|12
|8.
|Академия Кубань
|14
|2
|5
|7
|10:19
|-9
|11