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Ростов (мол) - Спартак Нч (мол)

24.03.2012, Суббота, 14:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 6 тур Ростов (мол) - Спартак Нч (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 15:00 Спартак Нч (мол) 2:2 Ростов (мол)
8 тур
6 мая, пятница 16:00 Ростов (мол) 2:2 Спартак Нч (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
19 августа, четверг 18:30 Ростов (мол) 3:0 Спартак Нч (мол)
4 тур
2 апреля, пятница 14:00 Спартак Нч (мол) 1:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
26 сентября, суббота 12:00 Спартак Нч (мол) 2:1 Ростов (мол)
9 тур
15 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 1:2 Спартак Нч (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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