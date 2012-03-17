Введите ваш ник на сайте

Кр. Советов (мол) - Спартак Нч (мол)

17.03.2012, Суббота, 15:00 мск Самара, стадион ЦСК ВВС Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 5 тур Кр. Советов (мол) - Спартак Нч (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
16 тур
25 июня, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Спартак Нч (мол)
1 тур
11 марта, пятница 14:00 Спартак Нч (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
20 тур
11 сентября, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 3:2 Спартак Нч (мол)
6 тур
17 апреля, суббота 14:30 Спартак Нч (мол) 1:4 Кр. Советов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
2 октября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Спартак Нч (мол)
10 тур
23 мая, суббота 15:00 Спартак Нч (мол) 2:0 Кр. Советов (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
...
  • Читайте нас: 