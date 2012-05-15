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Волгарь - КАМАЗ

15.05.2012, Вторник, 18:30 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 47 тур Волгарь-Газпром - КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 37 тур
4 ноября, пятница 15:00 КАМАЗ 1:0 Волгарь
Второй этап, 17 тур
24 июня, пятница 19:00 Волгарь 0:2 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 19:00 Волгарь 0:1 КАМАЗ
1 тур
27 марта, суббота 17:00 КАМАЗ 3:1 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2009
31 тур
19 сентября, суббота 17:30 Волгарь 1:0 КАМАЗ
11 тур
22 мая, пятница 18:00 КАМАЗ 0:0 Волгарь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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