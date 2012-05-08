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Черноморец - СКА-Хабаровск

08.05.2012, Вторник, 18:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 46 тур Черноморец - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 19:30 Черноморец 2:1 СКА-Хабаровск
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 1:0 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2009
36 тур
14 октября, среда 18:00 Черноморец 4:0 СКА-Хабаровск
16 тур
16 июня, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 2:0 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
38 тур
8 октября, среда 18:30 Черноморец 2:0 СКА-Хабаровск
18 тур
17 июня, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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