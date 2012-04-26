Введите ваш ник на сайте

КАМАЗ - Луч

26.04.2012, Четверг, 18:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ФНЛ, 44 тур КАМАЗ - Луч
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 20 тур
9 августа, вторник 12:00 Луч 0:1 КАМАЗ
Второй этап, 1 тур
4 апреля, понедельник 18:00 КАМАЗ 2:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2010
26 тур
24 августа, вторник 12:00 Луч 0:1 КАМАЗ
6 тур
21 апреля, среда 18:00 КАМАЗ 1:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
39 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 КАМАЗ 2:0 Луч
19 тур
6 июля, понедельник 12:00 Луч 0:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1993
28 тур
16 сентября, четверг 00:00 КАМАЗ 2:1 Луч
11 тур
13 мая, четверг 00:00 Луч 1:0 КАМАЗ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
...
  • Читайте нас: 