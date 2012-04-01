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Черноморец - КАМАЗ

01.04.2012, Воскресенье, 17:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 40 тур Черноморец - КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 31 тур
3 октября, понедельник 18:00 Черноморец 1:0 КАМАЗ
Второй этап, 11 тур
24 мая, вторник 18:00 КАМАЗ 3:1 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2009
29 тур
8 сентября, вторник 18:00 КАМАЗ 1:1 Черноморец
9 тур
11 мая, понедельник 18:00 Черноморец 1:0 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2008
42 тур
27 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 2:2 Черноморец
22 тур
8 июля, вторник 19:30 Черноморец 0:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 КАМАЗ 0:0 Черноморец
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Черноморец 1:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 КАМАЗ 5:0 Черноморец
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Черноморец 4:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1995
23 тур
15 августа, вторник 00:00 Черноморец 2:1 КАМАЗ
12 тур
24 июня, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Черноморец
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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