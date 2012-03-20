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Урал - Шинник

20.03.2012, Вторник, 17:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Россия. ФНЛ, 41 тур Урал - Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 35 тур
24 октября, понедельник 17:30 Урал 0:2 Шинник
Второй этап, 15 тур
14 июня, вторник 18:30 Шинник 1:2 Урал
Россия. Первый дивизион 2010
37 тур
24 октября, воскресенье 15:00 Урал 0:0 Шинник
17 тур
23 июня, среда 18:30 Шинник 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2009
29 тур
8 сентября, вторник 17:00 Урал 3:1 Шинник
9 тур
11 мая, понедельник 17:00 Шинник 1:2 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 9 тур
18 октября, воскресенье 00:00 Шинник 0:4 Урал
Первый этап, 4 тур
13 сентября, воскресенье 00:00 Урал 2:0 Шинник
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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