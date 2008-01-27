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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Альмерия
Валенсия - Альмерия: обзор матча 27 января 2008
Валенсия
27.01.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Альмерия
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Статистика матча Валенсия - Альмерия
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Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
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21.11.2026
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0 : 0
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Расинг
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Альмерия
- : -
14.11.2026
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08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
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Валенсия
Альмерия
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