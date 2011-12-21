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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Мирандес
Вильярреал - Мирандес: обзор матча 21 декабря 2011
Вильярреал
21.12.2011, среда, 23:59
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Мирандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вильярреал - Мирандес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
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0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
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