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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Овьедо
Атлетик - Овьедо: обзор матча 22 декабря 2011
Атлетик
22.12.2011, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Овьедо
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Атлетик - Овьедо
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Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
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Леванте
3 : 1
21.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
- : -
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
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