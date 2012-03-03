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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кристал Пэлас - Питерборо Юнайтед
Кристал Пэлас - Питерборо Юнайтед: обзор матча 03 марта 2012
Кристал Пэлас
03.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кристал Пэлас - Питерборо Юнайтед
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0
0
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0
Матчи команд
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Ковентри
- : -
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