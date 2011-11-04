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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Фенербахче
Сивасспор - Фенербахче: обзор матча 04 ноября 2011
Сивасспор
04.11.2011, пятница, 22:00
Турция. Супер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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