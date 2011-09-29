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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Удинезе
Селтик - Удинезе: обзор матча 29 сентября 2011
Селтик
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
3'
К. Сун-Юн (П)
88'
А. Абди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Удинезе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Абди
Желтая карточка
Г. Самарас
Желтая карточка
В. Ваньяма
Желтая карточка
П. Армеро
Замена
Г. Самарас
️️️️
Д. Форрест
Желтая карточка
Д. Экстранд
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Фаббрини
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Замена
М. Уилсон
️️️️
Д. Ледли
Замена
М. Исла
️️️️
Р. Перейра
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
Б. Каял
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Сун-Юн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
18
Мохамед Бангура
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
16
Марк Уилсон
ЛЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
3-4-1-2
24
Залушка
4
Малгрю
45
Майсторович
3
Мэттьюз
2
Ваньяма
40
Ки Сун-Юн
7
Каял
16
Ледли
49
Форрест
88
Хупер
18
Бангура
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Экстранд
5
Данило
8
Баста
19
Нейтон
22
Абди
22
Баттоккио
7
Агьеманг-Баду
6
Дубе
37
Перейра
31
Фаббрини
16
Ледли
16
Уилсон
16
Уилсон
16
Ледли
49
Форрест
30
Самарас
30
Самарас
49
Форрест
8
Баста
4
Бенатиа
4
Бенатиа
8
Баста
37
Перейра
22
Исла
22
Исла
37
Перейра
31
Фаббрини
7
Армеро
7
Армеро
31
Фаббрини
Остались в запасе
Селтик
Удинезе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Селтик - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
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Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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