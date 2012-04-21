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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Саутгемптон
Мидлсбро - Саутгемптон: обзор матча 21 апреля 2012
Мидлсбро
21.04.2012, суббота, 20:20
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мидлсбро - Саутгемптон
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0
0
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0
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
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0 : 0
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Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
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1 : 0
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Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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