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Судьи
Главный судья:
Энтони Готье (Секлин)
Помощники:
Микаэль Аннонье, Эммануэль Буаденгьен (оба франция)

Сток Сити - Бешикташ

29.09.2011, Четверг, 23:05 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Лига Европы, 2 тур Сток Сити - Бешикташ
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бешикташ 6 4 0 2 13:7 +6 12
2. Сток Сити 6 3 2 1 10:7 +3 11
3. Динамо К 6 1 4 1 7:7 0 7
4. Маккаби ТА 6 0 2 4 8:17 -9 2
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