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Легия - Хапоэль

29.09.2011, Четверг, 23:05 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига Европы, 2 тур Легия - Хапоэль
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 6 5 1 0 13:5 +8 16
2. Легия 6 3 0 3 7:9 -2 9
3. Хапоэль ТА 6 2 1 3 10:9 +1 7
4. Рапид Бух 6 1 0 5 5:12 -7 3
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