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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Аякс
Лион - Аякс: обзор матча 22 ноября 2011
Лион
22.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Аякс
Замена
Д. Лукоки
️️️️
Н. Лодейро
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Д. Бриан
Замена
Эдерсон
️️️️
Лисандро
Желтая карточка
Крис
Замена
Д. Блинд
️️️️
Г. ван дер Вил
Желтая карточка
Т. Янссен
Желтая карточка
А. Ревейер
Желтая карточка
Э. Эно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
16
Тео Янссен
ЛП
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Франк де Бур
Лион
28
Матье Валверде
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Геида Фофана
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Дико Копперс
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-3-3
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
6
Ловрен
15
Ревейер
7
Бастос
4
Чельстрем
8
Гуркюфф
9
Лисандро
7
Бриан
18
Гомис
3-5-2
1
Вермеер
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
10
Сулеймани
6
Эбесилио
21
Эно
6
Анита
16
Янссен
24
Эриксен
14
Лодейро
9
Лисандро
10
Эдерсон
10
Эдерсон
9
Лисандро
7
Бриан
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Бриан
9
ван дер Вил
17
Блинд
17
Блинд
9
ван дер Вил
14
Лодейро
9
Лукоки
9
Лукоки
14
Лодейро
Остались в запасе
Лион
Аякс
28
Матье Валверде
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Лион - Аякс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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