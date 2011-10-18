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Базель - Бенфика

18.10.2011, Вторник, 22:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Лига Чемпионов, 3 тур Базель - Бенфика
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 6 3 3 0 8:4 +4 12
2. Базель 6 3 2 1 11:10 +1 11
3. Манчестер Юн 6 2 3 1 11:8 +3 9
4. Оцелул 6 0 0 6 3:11 -8 0
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