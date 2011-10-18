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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
Помощники:
Майкл Малларки, Джейк Коллин
Дополнительные помощники:
Стюарт Эттуэлл, Майкл Дин
Резервный судья:
Мартин Аткинсон

Лилль - Интер

18.10.2011, Вторник, 22:45 мск Лилль, стадион Лилль-Метрополь Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 3 тур Лилль - Интер
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 3 1 2 8:7 +1 10
2. ЦСКА 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Трабзонспор 6 1 4 1 3:5 -2 7
4. Лилль 6 1 3 2 6:6 0 6
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