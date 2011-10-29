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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Питерборо Юнайтед
Уотфорд - Питерборо Юнайтед: обзор матча 29 октября 2011
Уотфорд
29.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
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Статистика матча Уотфорд - Питерборо Юнайтед
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