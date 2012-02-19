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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 19 февраля 2012
Хиберниан
19.02.2012, воскресенье, 19:00
Шотландия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 5
Завершен
Селтик
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хиберниан - Селтик
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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