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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 06 мая 2012
Удинезе
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
30'
А. Ди Натале
66'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
Замена
В. Бирса
️️️️
Ф. Беллуски
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ! 2:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Баста
Замена
М. Сампиризи
️️️️
А. Гранквист
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Фаббрини
Желтая карточка
Д. Фаббрини
Красная карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Вторая желтая
Ю. Куцка
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Пинци
10'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
26
Джиованни Паскуале
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Диего Фаббрини
АП
37
Роберто Перейра
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ПП
7
Марко Росси
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Бошко Янкович
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
5
Андреа Донинелли
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
3-4-2-1
1
Ханданович
4
Бенатиа
5
Данило
6
Домицци
26
Паскуале
27
Асамоа
3
Пинци
8
Баста
37
Перейра
31
Фаббрини
10
Ди Натале
4-3-3
1
Фрей
27
Место
45
Карвальо
4
Гранквист
24
Моретти
25
Беллуски
8
Бьондини
33
Куцка
7
Янкович
8
Паласио
7
Росси
3
Пинци
24
Пациенца
24
Пациенца
3
Пинци
37
Перейра
6
Фернандес
6
Фернандес
37
Перейра
31
Фаббрини
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
31
Фаббрини
4
Гранквист
31
Сампиризи
31
Сампиризи
4
Гранквист
4
Гранквист
18
Альхассан
18
Альхассан
4
Гранквист
25
Беллуски
23
Бирса
23
Бирса
25
Беллуски
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
5
Андреа Донинелли
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Габриэль Торже
ЦП
Остались в запасе
5
Андреа Донинелли
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Удинезе - Дженоа
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
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