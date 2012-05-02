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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 02 мая 2012
Парма
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Интер
55'
Ф. Маркес
57'
С. Джовинко
86'
Д. Биабиани
13'
У. Снейдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Д. Биабиани
ГОЛ! 3:1!
Д. Биабиани
Пас отдал
С. Джовинко
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Д. Паццини
️️️️
Р. Альварес
Желтая карточка
Х. Вальдес
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Маркес
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 2:1!
С. Джовинко
Пас отдал
Д. Галлоппа
ГОЛ! 1:1!
Ф. Маркес
Пас отдал
С. Джовинко
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ю. Нагатомо
+1
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Ф. Маркес
20'
Желтая карточка
Ж. Оби
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Никола Паварини
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЛП
14
Джонатан Биабиани
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
2
Жонатан
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
11
Рикардо Альварес
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
5
Деян Станкович
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Парма
0
Альберто Галлинетта
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-4-2
1
Паварини
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
80
Валиани
10
Вальдес
14
Биабиани
14
Галлоппа
2
Жонатан
21
Джовинко
0
Маркес
4-3-2-1
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
5
Станкович
10
Оби
91
Камбьяссо
10
Снейдер
11
Альварес
22
Милито
80
Валиани
27
Сантакроче
27
Сантакроче
80
Валиани
14
Биабиани
32
Модесто
32
Модесто
14
Биабиани
0
Маркес
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
0
Маркес
5
Нагатомо
19
Фараони
19
Фараони
5
Нагатомо
11
Альварес
11
Паццини
11
Паццини
11
Альварес
5
Станкович
9
Сарате
9
Сарате
5
Станкович
Остались в запасе
Парма
Интер
0
Альберто Галлинетта
ВР
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
0
Альберто Галлинетта
ВР
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Парма - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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