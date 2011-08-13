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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Вест Хэм
Донкастер Роверс - Вест Хэм: обзор матча 13 августа 2011
Донкастер Роверс
13.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
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Статистика матча Донкастер Роверс - Вест Хэм
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Матчи команд
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Вест Хэм
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