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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 17 декабря 2011
Фиорентина
17.12.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
9'
А. Джилардино
88'
С. Йоветич
81'
А. Масиелло
85'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
+6
Желтая карточка
А. Масиелло
ГОЛ! 2:2!
С. Йоветич
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:2!
Х. Денис
Пас отдал
Э. Скелотто
ГОЛ! 1:1!
А. Масиелло
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
М. Моралес
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Салифу
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
Г. Марилунго
️️️️
С. Падоин
Замена
Ромуло
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
В. Бехрами
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Х. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Амиду Салифу
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
88
Надир Минотти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
5
Гамберини
22
Настасич
29
Де Сильвестри
11
Варгас
10
Лаццари
85
Бехрами
20
Салифу
9
Йоветич
19
Джилардино
4-5-1
47
Консильи
13
Пелузо
17
Луккини
17
Манфредини
5
Масиелло
14
Кармона
19
Падоин
10
Моралес
18
Скелотто
8
Чигарини
19
Денис
11
Варгас
49
Ромуло
49
Ромуло
11
Варгас
20
Салифу
13
Харджа
13
Харджа
20
Салифу
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
10
Моралес
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Падоин
19
Марилунго
19
Марилунго
19
Падоин
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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