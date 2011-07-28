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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пакш - Хартс
Пакш - Хартс: обзор матча 28 июля 2011
Пакш
28.07.2011, четверг, 22:00
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Хартс
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Статистика матча Пакш - Хартс
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Информация о матче
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