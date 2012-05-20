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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 20 мая 2012
Лорьян
20.05.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
28'
К. Монне-Паке
61'
Х. Пасторе
75'
Т. Мотта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - ПСЖ
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
И. Эмегара
️️️️
М. Кутадье
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Р. Мулумба
ГОЛ! 1:2!
Т. Мотта
Пас отдал
Нене
Замена
С. Арман
️️️️
Г. Оаро
Замена
М. Бодмер
️️️️
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:1!
Х. Пасторе
Пас отдал
Нене
Замена
Г. Оаро
️️️️
К. Гамейро
ГОЛ! 1:0!
К. Монне-Паке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
40
Жереми Жано
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Ламин Коне
ПЗ
21
Рэми Мулумба
ЛП
12
Лукас Мареке
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Матье Кутадье
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
14
Ладислас Дунияма
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-4-2
40
Жано
14
Ле Лан
6
Бурийон
5
Экюэль-Манга
5
Коне
21
Мулумба
12
Мареке
15
Ромао
6
Кутадье
10
Кэмпбелл
22
Монне-Паке
4-3-2-1
46
Сиригу
13
Жалле
6
Камара
33
Алекс
17
Максвелл
8
Мотта
8
Шантом
8
Матюиди
15
Пасторе
12
Нене
9
Гамейро
21
Мулумба
8
Жуффре
8
Жуффре
21
Мулумба
6
Кутадье
11
Эмегара
11
Эмегара
6
Кутадье
Оаро
22
Арман
22
Арман
Оаро
8
Матюиди
24
Бодмер
24
Бодмер
8
Матюиди
9
Гамейро
99
Оаро
99
Оаро
9
Гамейро
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
27
Сигамари Диарра
ЦП
14
Ладислас Дунияма
ЦФ
30
Флоран Шажно
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
27
Сигамари Диарра
ЦП
14
Ладислас Дунияма
ЦФ
30
Флоран Шажно
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:55 (прямая)
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