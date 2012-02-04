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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Эвиан
ПСЖ - Эвиан: обзор матча 04 февраля 2012
ПСЖ
04.02.2012, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Эвиан
49'
Нене
81'
Нене (П)
89'
К. Гамейро
45'
С. Камбон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Эвиан
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Нене
Замена
Т. Каленберг
️️️️
С. Камбон
Замена
К. Берижо
️️️️
Д. Васс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Нене
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Бодмер
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Э. Тие-Би
️️️️
М. Рабиу
Замена
М. Бишевац
️️️️
Д. Лугано
ГОЛ! 1:1!
Нене
ГОЛ! 0:1!
С. Камбон
Пас отдал
О. Сорлен
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
О. Сорлен
Желтая карточка
Д. Лугано
Желтая карточка
А. Ангула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
(К)
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Нене
АП
13
Кристоф Жалле
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эвиан
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЛЗ
17
Альдо Ангула
ЦЗ
22
Седрик Камбон
ЦЗ
3
Гийом Риппер
ПЗ
24
Оливье Сорлен
(К)
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Мохаммед Рабиу
ПП
20
Янник Сагбо
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Эвиан
31
Квентин Вестберг
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
23
Николя Фарина
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
26
Али М'Мади
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
17
Максвелл
24
Бодмер
14
Лугано
12
Сахо
22
Сиссоко
8
Мотта
13
Жалле
12
Нене
7
Менез
9
Гамейро
4-4-2
1
Андерсен
3
Риппер
17
Ангула
22
Камбон
21
Джа-Джедже
19
Рабиу
10
Васс
29
Поульсен
24
Сорлен
8
Гову
20
Сагбо
14
Лугано
4
Бишевац
4
Бишевац
14
Лугано
22
Сиссоко
8
Матюиди
8
Матюиди
22
Сиссоко
24
Бодмер
99
Оаро
99
Оаро
24
Бодмер
22
Камбон
7
Каленберг
7
Каленберг
22
Камбон
19
Рабиу
4
Тие-Би
4
Тие-Би
19
Рабиу
10
Васс
9
Берижо
9
Берижо
10
Васс
Остались в запасе
ПСЖ
Эвиан
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
26
Али М'Мади
ЦФ
23
Николя Фарина
ЦП
31
Квентин Вестберг
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
26
Али М'Мади
ЦФ
23
Николя Фарина
ЦП
31
Квентин Вестберг
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Эвиан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:55 (прямая)
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