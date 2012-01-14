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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 14 января 2012
ПСЖ
14.01.2012, суббота, 23:59
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
40'
Нене
57'
Х. Пасторе
70'
Нене
89'
Д. Браатен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
ГОЛ! 3:1!
Д. Браатен
Пас отдал
П. Нинков
Замена
К. Шантом
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Сеара
️️️️
М. Бишевац
ГОЛ! 3:0!
Нене
Замена
Э. Ривьер
️️️️
У. Булут
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 2:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Ж. Менез
ГОЛ! 1:0!
Нене
Пас отдал
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
12
Нене
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
17
Этьен Дидо
ЛЗ
24
Павле Нинков
ЦЗ
6
Энтони Дево
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ЦП
27
Франк Табану
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Тулуза
1
Реми Риу
ВР
33
Хендрик Чакин
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
3-4-1-1
46
Сиригу
12
Сахо
14
Лугано
4
Бишевац
13
Жалле
22
Сиссоко
24
Бодмер
12
Нене
15
Пасторе
7
Менез
4-1-4-1
16
Ахамада
3
Конгре
24
Нинков
6
Дево
17
Дидо
6
Капу
27
Табану
17
Сиссоко
22
Браатен
15
Фирмин
9
Булут
4
Бишевац
2
Сеара
2
Сеара
4
Бишевац
22
Сиссоко
8
Шантом
8
Шантом
22
Сиссоко
7
Менез
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Менез
9
Булут
97
Ривьер
97
Ривьер
9
Булут
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Хендрик Чакин
ЦП
1
Реми Риу
ВР
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
33
Хендрик Чакин
ЦП
1
Реми Риу
ВР
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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