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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Нанси
Лорьян - Нанси: обзор матча 27 августа 2011
Лорьян
27.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
78'
А. Мвуэмба
90'
Я. Жуффре
10'
Д. Бакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Нанси
ГОЛ! 2:1!
Я. Жуффре
Желтая карточка
Л. Мареке
Замена
Л. Китамбала
️️️️
М. Отре
ГОЛ! 1:1!
А. Мвуэмба
Желтая карточка
Ж. Бризон
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Б. Муканджо
Замена
Я. Жуффре
️️️️
М. Кутадье
Замена
М. Бака
️️️️
Педриньу
Желтая карточка
Ю. Хаджи
Желтая карточка
А. Ромао
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
26
Педриньу
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Лукас Мареке
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лорьян
6
Максим Бака
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
Нанси
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
3-5-2
16
Одар
26
Педриньу
5
Экюэль-Манга
6
Бурийон
12
Мареке
15
Ромао
6
Кутадье
23
Отре
7
Мвуэмба
14
Алиадьер
22
Монне-Паке
3-4-1-2
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
4
Лотье
17
Луис
32
Диаките
24
Карабуе
8
Траоре
27
Бризон
12
Муканджо
15
Хаджи
21
Бакар
26
Педриньу
6
Бака
6
Бака
26
Педриньу
6
Кутадье
8
Жуффре
8
Жуффре
6
Кутадье
23
Отре
99
Китамбала
99
Китамбала
23
Отре
12
Муканджо
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
12
Муканджо
Остались в запасе
Лорьян
Нанси
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Лорьян - Нанси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
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