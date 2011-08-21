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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 21 августа 2011
Монпелье
21.08.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 0
Завершен
Ренн
31'
Ю. Бельханда (П)
52'
Ж. Дернес
72'
С. Камара
86'
С. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ренн
Замена
С. Женешам
️️️️
Д. Утака
ГОЛ! 4:0!
С. Камара
Желтая карточка
Ж. Саихи
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Д. Питройпа
ГОЛ! 3:0!
С. Камара
Пас отдал
Ж. Марво
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Дернес
Замена
Ж. Марво
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Ж. Дернес
Замена
А. Теттей
️️️️
Ж. Фере
Желтая карточка
В. Хилтон
ГОЛ! 2:0!
Ж. Дернес
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Замена
А. Букари
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
Желтая карточка
К. Мавинга
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Б. Костиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
7
Джон Утака
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
9
Абдул Камара
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
4-4-1-1
1
Пьонье
12
Бедимо
4
Хилтон
2
Янга-Мбива
2
Бокали
20
Дернес
23
Саихи
13
Эстрада
20
Бельханда
7
Утака
9
Жиру
4-1-4-1
56
Костиль
17
Мавинга
12
Мангане
27
Кана-Бийик
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
11
Питройпа
40
Манджек
25
Фере
9
Камара
31
Монтаньо
20
Бельханда
6
Марво
6
Марво
20
Бельханда
7
Утака
19
Женешам
19
Женешам
7
Утака
20
Дернес
19
Камара
19
Камара
20
Дернес
25
Фере
6
Теттей
6
Теттей
25
Фере
11
Питройпа
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
11
Питройпа
9
Камара
12
Букари
12
Букари
9
Камара
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
1
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монпелье - Ренн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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