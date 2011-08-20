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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Осер
Бордо - Осер: обзор матча 20 августа 2011
Бордо
20.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Осер
23'
Й. Гуффран
66'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Осер
Желтая карточка
К. Шафни
Замена
А. Савье
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
А. Кулибали
Замена
А. Сидибе
️️️️
Б. Саар
Замена
Ш. Диабате
️️️️
А. Модест
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Жуссие
Желтая карточка
Й. Гуффран
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Д. Олиеч
Замена
К. Шафни
️️️️
Р. Хаддад
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Р. Конту
Желтая карточка
Ж. Берто
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
Пас отдал
Я. Плашил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
20
Жуссие
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
9
Руди Хаддад
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
25
Омар Коссоко
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
4-3-3
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
13
Сиани
21
Шальме
18
Плашил
21
Н'Гуэмо
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
27
Модест
94
Гуффран
4-3-3
16
Сорен
23
Берто
30
Боли
6
Кулибали
15
Дудка
9
Хаддад
20
Траоре
88
Ндинга
14
Ле Таллек
9
Саар
18
Конту
20
Жуссие
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
20
Жуссие
94
Гуффран
6
Савье
6
Савье
94
Гуффран
27
Модест
14
Диабате
14
Диабате
27
Модест
9
Саар
20
Сидибе
20
Сидибе
9
Саар
9
Хаддад
25
Шафни
25
Шафни
9
Хаддад
18
Конту
14
Олиеч
14
Олиеч
18
Конту
Остались в запасе
Бордо
Осер
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Франсис Жийо
25
Омар Коссоко
ЦФ
16
Донован Леон
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
25
Омар Коссоко
ЦФ
16
Донован Леон
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Лоран Фурнье
Статистика матча Бордо - Осер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Шабан Дельма
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