Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Венесуэла
Чили - Венесуэла: обзор матча 18 июля 2011
Чили
18.07.2011, понедельник, 02:15
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Венесуэла
69'
У. Суасо
35'
О. Вискаррондо
81'
Г. Чичеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Венесуэла
+4
Красная карточка
Т. Ринкон
Замена
А. Морено
️️️️
С. Эдуардо Гонсалес
Вторая желтая
Г. Медель
Замена
К. Муньос
️️️️
Л. Хименес
ГОЛ! 1:2!
Г. Чичеро
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 1:1!
У. Суасо
Пас отдал
А. Санчес
Замена
Л. Мануэль Сейхас
️️️️
Д. Мальдонадо
Замена
Э. Паредес
️️️️
Г. Хара
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Мику
Замена
Х. Вальдивия
️️️️
К. Кармона
Желтая карточка
П. Контрерас
+1
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
С. Эдуардо Гонсалес
ГОЛ! 0:1!
О. Вискаррондо
Пас отдал
Х. Аранго
Желтая карточка
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
18
Гонсало Хара
ЛЗ
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
5
Пабло Контрерас
ПЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Луис Хименес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
6
Карлос Кармона
ПП
10
Алексис Санчес
ЦФ
9
Умберто Суасо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
Венесуэла
1
Ренни Вега
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЛП
14
Франклин Лусена
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
18
Хуан Аранго
(К)
ПП
9
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
7
Мику
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
15
Жан Босежур
ЛП
19
Карлос Муньос
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Гонсало Фьерро
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
Венесуэла
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
19
Хесус Меса
ЦП
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
15
Алехандро Морено
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
18
Хара
5
Контрерас
3
Понсе
4
Исла
17
Медель
11
Хименес
8
Видаль
6
Кармона
9
Суасо
10
Санчес
4-4-2
1
Вега
4
Вискаррондо
20
Перозо
16
Росалес
6
Чичеро
18
Аранго
14
Лусена
11
Гонсалес
8
Ринкон
7
Мику
9
Мальдонадо
11
Хименес
19
Муньос
19
Муньос
11
Хименес
18
Хара
22
Паредес
22
Паредес
18
Хара
6
Кармона
10
Вальдивия
10
Вальдивия
6
Кармона
9
Мальдонадо
13
Сейхас
13
Сейхас
9
Мальдонадо
11
Гонсалес
15
Морено
15
Морено
11
Гонсалес
7
Мику
23
Рондон
23
Рондон
7
Мику
Остались в запасе
Чили
Венесуэла
12
Пауло Гарсес
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
13
Марко Эстрада
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Родриго Мильяр
ПП
Главный тренер
Клаудио Борги
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
13
Марко Эстрада
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Родриго Мильяр
ПП
Остались в запасе
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Чили - Венесуэла
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Стадион:
Дель Бичентенарио
Новости команд
Все
Чили
Венесуэла
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
6 ноября
7
Стало известно, кто покажет матчи России с Узбекистаном и Венесуэлой
3 ноября
Украинский клуб запретил футболисту сборной Венесуэлы играть с Россией
2 ноября
4
Назван второй соперник сборной России в ноябре
20 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
США – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Леау объяснил драку в матче с Чили
8 июня
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
6 ноября
7
Стало известно, кто покажет матчи России с Узбекистаном и Венесуэлой
3 ноября
Украинский клуб запретил футболисту сборной Венесуэлы играть с Россией
2 ноября
4
Назван второй соперник сборной России в ноябре
20 октября
14
Южная Корея – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+