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Вильярреал - Реал Сосьедад

11.12.2011, Воскресенье, 19:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Примера, 16 тур Вильярреал - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 23:00 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад
1 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 32 4 2 121:32 +89 100
2. Барселона 38 28 7 3 114:29 +85 91
3. Валенсия 38 17 10 11 59:44 +15 61
4. Малага 38 17 7 14 54:53 +1 58
5. Атлетико М 38 15 11 12 53:46 +7 56
6. Леванте 38 16 7 15 54:50 +4 55
7. Осасуна 38 13 15 10 44:61 -17 54
8. Мальорка 38 14 10 14 42:46 -4 52
9. Севилья 38 13 11 14 48:47 +1 50
10. Атлетик Б 38 12 13 13 49:52 -3 49
11. Хетафе 38 12 11 15 40:51 -11 47
12. Реал Сосьедад 38 12 11 15 46:52 -6 47
13. Бетис 38 13 8 17 47:56 -9 47
14. Эспаньол 38 12 10 16 46:56 -10 46
15. Райо Вальекано 38 13 4 21 53:73 -20 43
16. Сарагоса 38 12 7 19 36:61 -25 43
17. Гранада 38 12 6 20 35:56 -21 42
18. Вильярреал 38 9 14 15 39:53 -14 41
19. Спортинг Х 38 10 7 21 42:69 -27 37
20. Расинг 38 4 15 19 28:63 -35 27
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