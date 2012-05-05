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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 05 мая 2012
Вердер
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Шальке-04
41'
К. Писарро (П)
82'
К. Писарро
30'
Ю. Дракслер
65'
К. Хунтелаар
74'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ! 2:3!
К. Писарро
Пас отдал
А. Хант
Замена
Ч. Марика
️️️️
Д. Фарфан
ГОЛ! 1:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Хегер
Замена
Налдо
️️️️
Т. Трибулл
Замена
Т. Хогланд
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Мориц
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Т. Боровски
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Писарро
Замена
С. Бениш
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
К. Мориц
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
К. Хунтелаар
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
26
Лукас Шмитц
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
6
Тим Боровски
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
34
Александар Стеванович
ЛП
27
Флориан Тринкс
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Шальке-04
30
Робин Химмельманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-4-1
1
Визе
19
Папастатопулос
4
Предль
26
Шмитц
8
Фритц
28
Трибулл
6
Боровски
14
Писарро
14
Хант
16
Юнузович
9
Розенберг
3-1-2-3-1
1
Уннершталь
2
Учида
18
Эскудеро
32
Матип
6
Хегер
18
Мориц
14
Хурадо
8
Фарфан
7
Дракслер
13
Джонс
21
Хунтелаар
16
Юнузович
17
Бениш
17
Бениш
16
Юнузович
28
Трибулл
27
Налдо
27
Налдо
28
Трибулл
6
Боровски
7
Арнаутович
7
Арнаутович
6
Боровски
14
Хурадо
2
Хогланд
2
Хогланд
14
Хурадо
18
Мориц
90
Холтби
90
Холтби
18
Мориц
8
Фарфан
19
Марика
19
Марика
8
Фарфан
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
34
Александар Стеванович
ЛП
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
30
Робин Химмельманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Рауль
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
34
Александар Стеванович
ЛП
27
Флориан Тринкс
АП
Остались в запасе
30
Робин Химмельманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Рауль
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Вердер - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
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