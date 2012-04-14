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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 14 апреля 2012
Байер
14.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 3
Завершен
Герта
44'
А. Шюррле
51'
Ш. Кисслинг
84'
Ш. Кисслинг
63'
П. Ласогга
71'
Т. Торун
77'
Т. Торун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Ортега
ГОЛ! 3:3!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
А. Моралес
️️️️
А. Рамос
Замена
С. Йесил
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 2:3!
Т. Торун
Пас отдал
Раффаэл
Желтая карточка
Ш. Райнарц
ГОЛ! 2:2!
Т. Торун
Пас отдал
Н. Рукавица
Пенальти не реализован!
С. Рольфес
Красная карточка
Л. Кобиашвили
ГОЛ! 2:1!
П. Ласогга
Пас отдал
К. Лелль
Замена
Э. Дердийок
️️️️
А. Шюррле
Замена
Т. Торун
️️️️
Ф. Пердедай
Замена
П. Ласогга
️️️️
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 2:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
С. Рольфес
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Т. Барнетта
Желтая карточка
Ф. Пердедай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
АП
10
Микаэль Ортега
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Байер
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
61
Самед Йесил
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
12
Ронни
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
4-2-3-1
1
Лено
3
Кадлец
21
Топрак
8
Кастро
2
Фридрих
6
Рольфес
7
Райнарц
20
Шюррле
10
Барнетта
10
Ортега
11
Кисслинг
3-5-2
1
Крафт
22
Лелль
3
Кобиашвили
11
Баcтианс
28
Бен-Хатира
18
Нимайер
8
Пердедай
16
Оттль
13
Рукавица
11
Раффаэл
20
Рамос
10
Барнетта
61
Йесил
61
Йесил
10
Барнетта
10
Ортега
38
Беллараби
38
Беллараби
10
Ортега
20
Шюррле
9
Дердийок
9
Дердийок
20
Шюррле
20
Рамос
27
Моралес
27
Моралес
20
Рамос
8
Пердедай
8
Торун
8
Торун
8
Пердедай
28
Бен-Хатира
10
Ласогга
10
Ласогга
28
Бен-Хатира
Остались в запасе
Байер
Герта
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Байер - Герта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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