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Нюрнберг - Шальке-04

11.04.2012, Среда, 22:00 мск Нюрнберг, стадион Грюндиг-Арена Германия. Бундеслига, 30 тур Нюрнберг - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
13 тур
19 ноября, суббота 18:30 Шальке-04 4:0 Нюрнберг
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Нюрнберг
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Нюрнберг 2:1 Шальке-04
Германия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
25 января, вторник 22:30 Шальке-04 3:2 Нюрнберг
Германия. Бундеслига (2009/2010)
18 тур
17 января, воскресенье 17:30 Шальке-04 1:0 Нюрнберг
1 тур
8 августа, суббота 17:30 Нюрнберг 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
34 тур
17 мая, суббота 17:30 Нюрнберг 0:2 Шальке-04
17 тур
15 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 2:1 Нюрнберг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 34 25 6 3 80:25 +55 81
2. Бавария 34 23 4 7 77:22 +55 73
3. Шальке-04 34 20 4 10 74:44 +30 64
4. Боруссия М 34 17 9 8 49:24 +25 60
5. Байер 34 15 9 10 52:44 +8 54
6. Штутгарт 34 15 8 11 63:46 +17 53
7. Ганновер-96 34 12 12 10 41:45 -4 48
8. Вольфсбург 34 13 5 16 47:60 -13 44
9. Вердер 34 11 9 14 49:58 -9 42
10. Нюрнберг 34 12 6 16 38:49 -11 42
11. Хоффенхайм 34 10 11 13 41:47 -6 41
12. Фрайбург 34 10 10 14 45:61 -16 40
13. Майнц 34 9 12 13 47:51 -4 39
14. Аугсбург 34 8 14 12 36:49 -13 38
15. Гамбург 34 8 12 14 35:57 -22 36
16. Кельн 34 8 7 19 40:73 -33 31
17. Герта 34 6 11 17 36:65 -29 29
18. Кайзерслаутерн 34 4 11 19 24:54 -30 23
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