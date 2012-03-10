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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 10 марта 2012
Вольфсбург
10.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Байер
32'
П. Хельмес
45'
А. Дежага
61'
М. Кадлец (АГ)
3'
Ш. Кисслинг
90+1'
Э. Дердийок
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
+1
ГОЛ! 3:2!
Э. Дердийок
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
С. Полтер
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
Ф. Лопес
Желтая карточка
А. Дежага
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
М. Русс
Замена
М. Фридрих
️️️️
О. Топрак
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Я. Полак
Замена
Р. Кнохе
️️️️
К. Треш
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Кадлец
Пас отдал
А. Дежага
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Райнарц
Желтая карточка
П. Хельмес
Желтая карточка
М. Шефер
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Дежага
Пас отдал
М. Манджукич
ГОЛ! 1:1!
П. Хельмес
Пас отдал
М. Хасебе
Замена
К. Беллараби
️️️️
С. Рольфес
Травма
С. Рольфес
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Шюррле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
28
Кристиан Треш
(К)
ПЗ
4
Марсель Шефер
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
6
Симон Рольфес
(К)
ЛП
7
Штефан Райнарц
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
20
Андре Шюррле
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
28
Эрик Ценга
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-2-3-2
16
Бенальо
20
Хасебе
33
Лопес
23
Русс
13
Родригес
28
Треш
4
Шефер
8
Полак
21
Дежага
10
Хельмес
9
Манджукич
3-2-2-2-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
5
Швааб
8
Кастро
3
Кадлец
7
Райнарц
6
Рольфес
7
Аугусто
20
Шюррле
11
Кисслинг
8
Полак
39
Мадлунг
39
Мадлунг
8
Полак
28
Треш
31
Кнохе
31
Кнохе
28
Треш
10
Хельмес
91
Полтер
91
Полтер
10
Хельмес
21
Топрак
2
Фридрих
2
Фридрих
21
Топрак
6
Рольфес
38
Беллараби
38
Беллараби
6
Рольфес
7
Райнарц
9
Дердийок
9
Дердийок
7
Райнарц
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
28
Эрик Ценга
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Остались в запасе
28
Эрик Ценга
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Вольфсбург - Байер
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:25 (прямая)
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