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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 19 февраля 2012
Ганновер-96
19.02.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Штутгарт
25'
К. Хагги
32'
М. Диуф
46'
К. Пандер
73'
Л. Штиндль
75'
М. Харник
79'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
ГОЛ! 4:2!
С. Оказаки
Пас отдал
Какау
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
М. Диуф
Замена
З. Кузманович
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 4:1!
М. Харник
Пас отдал
В. Ибишевич
Замена
К. Рауш
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 4:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
М. Шмидебах
Замена
К. Шульц
️️️️
К. Пандер
Замена
Какау
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 3:0!
К. Пандер
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
К. Пандер
ГОЛ! 1:0!
К. Хагги
Пас отдал
К. Пандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
3-3-1-3
20
Цилер
5
Хагги
5
Эггиманн
23
Шахед
24
Пандер
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
92
Диуф
11
Конан
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
3
Родригес
2
Сакаи
5
Нидермайер
6
Квист
4
Гентнер
15
Хайнал
30
Оказаки
11
Ибишевич
22
Харник
24
Пандер
19
Шульц
19
Шульц
24
Пандер
13
Шлаудрафф
34
Рауш
34
Рауш
13
Шлаудрафф
92
Диуф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
92
Диуф
15
Хайнал
8
Кузманович
8
Кузманович
15
Хайнал
4
Гентнер
18
Какау
18
Какау
4
Гентнер
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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