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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 11 февраля 2012
Штутгарт
11.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
5 : 0
Завершен
Герта
24'
В. Ибишевич
28'
М. Харник
31'
С. Оказаки
41'
М. Харник
58'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
Желтая карточка
С. Таски
Замена
З. Кузманович
️️️️
Х. Булахруз
Замена
Какау
️️️️
М. Харник
Замена
М. Джуричин
️️️️
П. Ласогга
Замена
Ю. Шибер
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 5:0!
М. Харник
Пас отдал
К. Гентнер
Замена
К. Янкер
️️️️
А. Моралес
ГОЛ! 4:0!
М. Харник
Пас отдал
Х. Булахруз
ГОЛ! 3:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Х. Булахруз
Красная карточка
А. Оттль
ГОЛ! 2:0!
М. Харник
Пас отдал
В. Ибишевич
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Г. Нидермайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
12
Ронни
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
5
Нидермайер
2
Сакаи
35
Таски
23
Булахруз
15
Хайнал
6
Квист
4
Гентнер
22
Харник
11
Ибишевич
30
Оказаки
3-2-3-2
1
Крафт
4
Миятович
4
Хубник
27
Моралес
3
Кобиашвили
11
Баcтианс
18
Нимайер
16
Оттль
20
Эберт
11
Раффаэл
10
Ласогга
23
Булахруз
8
Кузманович
8
Кузманович
23
Булахруз
22
Харник
18
Какау
18
Какау
22
Харник
4
Гентнер
20
Шибер
20
Шибер
4
Гентнер
27
Моралес
16
Янкер
16
Янкер
27
Моралес
10
Ласогга
7
Джуричин
7
Джуричин
10
Ласогга
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Штутгарт - Герта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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