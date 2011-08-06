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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Осер
Монпелье - Осер: обзор матча 06 августа 2011
Монпелье
06.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 1
Завершен
Осер
35'
Ю. Бельханда
75'
Ж. Дернес
90+2'
О. Жиру
45'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Осер
ГОЛ! 3:1!
О. Жиру
+2
Замена
Р. Хаддад
️️️️
К. Шафни
Замена
Й. Юнг
️️️️
И. Джемаа
Замена
Р. Конту
️️️️
Б. Саар
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Дернес
ГОЛ! 2:1!
Ж. Дернес
Пас отдал
Г. Бокали
Желтая карточка
К. Шафни
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Р. Пито
Замена
М. Эстрада
️️️️
Р. Кабелла
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
7
Джон Утака
ЛВ
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Монпелье
34
Ненад Джодич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
9
Руди Хаддад
ЦП
25
Омар Коссоко
ЦФ
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
4-3-2-1
16
Журдрен
12
Бедимо
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
2
Бокали
20
Дернес
20
Бельханда
14
Пито
7
Утака
5
Кабелла
9
Жиру
4-4-2
16
Леон
20
Сидибе
30
Боли
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
25
Шафни
88
Ндинга
17
Джемаа
9
Саар
14
Пито
23
Саихи
23
Саихи
14
Пито
5
Кабелла
13
Эстрада
13
Эстрада
5
Кабелла
20
Дернес
19
Камара
19
Камара
20
Дернес
25
Шафни
9
Хаддад
9
Хаддад
25
Шафни
17
Джемаа
24
Юнг
24
Юнг
17
Джемаа
9
Саар
18
Конту
18
Конту
9
Саар
Остались в запасе
Монпелье
Осер
34
Ненад Джодич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
25
Омар Коссоко
ЦФ
30
Симон Понтдем
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Остались в запасе
34
Ненад Джодич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
25
Омар Коссоко
ЦФ
30
Симон Понтдем
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Статистика матча Монпелье - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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